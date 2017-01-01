В Черновцах начальница ЗАГСа пугала посетителей электрошокером

Демонстрацию спецсредства индивидуальной самообороны чиновница использовала как аргумент в споре.

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В Черновцах в ходе спора с посетителями ЗАГСа начальник городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталья Вишневская угрожала применить электрошокер. Об этом пишет УНИАН.

Как сообщается, в четверг, 9 января, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Вишневская в ходе разговора с посетителями госучреждения достает электрошокер и включает его, угрожая применить.

Как объяснил автор видео, причиной инцидента стал спор из-за 5 копеек при оплате госпошлины.

Нас унизили и обозвали неадекватами, вызвали полицию. Причина — оплата госпошлины в кассе „Ощадбанка“ в сумме 90 копеек вместо 85 копеек. В кассе „Ощадбанка“ сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Начальница не слышала об этом, и когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать, — написал автор видео.

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Руководитель Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Виктория Васильчук сообщила, что из-за происшествия Вишневскую отстранили от должностных обязанностей и начали служебное расследование.

При этом Васильчук отметила, что негативно оценивает поведение своей подчиненной.

Даже в случае, когда граждане не всегда вежливо и сдержанно ведут себя на приеме у госслужащих, обязанностью чиновника является общаться с людьми таким образом, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, - заявила она.

Напомним, на Львовщине сельский голова швырнул в официантку графином. Гнев чиновника вызвало то, что в кафе закончились шашлыки.

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