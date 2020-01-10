Банда малолетних девочек совершила налет на дом пенсионерки под Херсоном

Самой младшей участнице преступной группировки 9 лет, самому старшему единственному парню в банде – 16.

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Банда школьников ограбила пенсионерку в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Жертвой преступления стала 82-летняя жительница Новотроицкого района. Утром 9 января она с трудом добралась до соседнего дома и попросила соседа вызвать наряд полиции. Приехавшим полицейским женщина рассказала, что ночью в ее дом проникла группа детей. Пенсионерку ударили по голове и унесли 100 гривен, банковскую карточку, на которую накануне поступила пенсия, и паспорт.

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Как сообщают “Факты“ со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяну Пшонь, в течение нескольких часов после полученного сигнала полицейские Новотроицкого отдела установили личности нападавших. Оказалось, что пять из шести малолетних разбойников — девочки в возрасте от 9 до 14 лет. Шестой участник грабежа — 16-летний юноша.

Отмечается, что трое младших — из цыганской семьи, состоящей “на учете“. Причем, по словам старших детей, именно эти трое были инициаторами налета на дом старушки. Нападавшие знали, что женщина живет одна и что ей как раз должна была прийти пенсия.

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100 грн, паспорт и карточку, с которой малолетние грабители не смогли снять деньги, полиция изъяла дома у одной из соучастниц.

По закону, к уголовной ответственности могут быть привлечены только трое налетчиков, достигшие 14-летнего возраста (по статье УК Украины “Грабеж“). Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. А вот за троих младших на родителей составлены протоколы статье Административного кодекса (“Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей“), и они могут отделаться только штрафом.

Напомним, в Киеве группа подростков, включая 14-летнюю девочку, убила мужчину. Подростки хотели ограбить прохожего, но не рассчитали силы и убили человека.

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