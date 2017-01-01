Стало известно, сколько депутатов получили компенсацию за жилье

Ранее спикер парламента высказал мнение, что компенсацию за аренду жилья надо бы отменить. Однако в Раду не подали ни одного закона.

За четвертый квартал прошлого года компенсацию за аренду жилья или найма гостиничного номера получили 163 народных депутата, пишет Голос України в пятницу, 10 января.

Согласно законодательству, народные депутаты получают компенсацию за аренду жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявио, что все народные депутаты могли бы обойтись без компенсации. При этом спикер не сказал о намерении подать в парламент соответствующий законопроект.

Напомним, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук вернул деньги , которые ему были компенсированы за аренду жилья – почти 40 тысяч гривен.

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