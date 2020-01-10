Мы не подтверждаем, что бульдозеры зачищают место катастрофы – МИД

Украинские эксперты, работающие на месте крушения, не подтвердили, что Иран уничтожает вещдоки.

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Украинская команда не подтвердила, что бульдозеры зачищали место крушения самолета Международных авиалиний Украины близ Тегерана. Об этом во время брифинга заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

То, что там были фотографии с бульдозерами - наша команда, которая находится там на месте, эти фотографии не подтверждает. Подтверждение направления от нашей команды. Это большая территория. Но наша команда работает именно в том месте, где упал самолет, - отметил министр.

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Власти Ирана также отрицают, что при расчистке места крушения использовались бульдозера. В то же время журналисты указывают на то, что кадры с применением бульдозеров на месте катастрофы показывало даже иранское телевидение.

Напомним, ранее появились свидетельства того, что Иран якобы уничтожает вещдоки с места крушения украинского Боинга. В частности сообщается, что иранская сторона зачищает место крушение с помощью бульдозеров.

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