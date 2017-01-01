Если самолет сбили, будем требовать компенсации – Пристайко

Но это возможно лишь после того, как будет доказана версия уничтожения Боинга ракетой.

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Украина будет требовать привлечения к ответственности и выплаты финансовых компенсаций, если будет доказано, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины“ был сбит. Об этом в ответ на вопрос журналиста украинского ресурса hromadske во время брифинга заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить, - сказал министр.

Пристайко добавил, что “в любом случае, страховые компании и наше государство предоставят всю помощь – включая финансовую“.

Напомним, вчера американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в американской разведке сообщили о том, что крушение самолета МАУ произошло в результате попадания в него зенитных ракет. Позднее эту информацию озвучили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон. Сегодня такую же версию высказал премьер Австралии Скотт Моррисон и глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным разведки.

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