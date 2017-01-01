Крушение Боинга МАУ: Основные тезисы с брифинга главы МИД Пристайко

Министр иностранных дел рассказал о ходе расследования катастрофы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко кадр из видео

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Вечером 10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел брифинг, на котором рассказал о ходе расследования причин катастрофы самолета Международных авиалиний Украины близ столицы Ирана и ответил на вопросы журналистов.

Ключевая информация брифинга:

Украинским специалистам предоставлен доступ к месту крушения, деталям самолета и черным ящикам. Сейчас общими усилиями с иранской стороной эксперты пытаются реконструировать самолет, в ближайшее время должно начаться изучение записей бортовых самописцев.

Читай также: Крушение самолета: появилось новое видео Украина пока полностью не исключает ни одну из ранее озвученных версий.

Украина пока полностью не исключает ни одну из ранее озвученных версий. Сейчас украинский МИД обсуждает с заинтересованными государствами возможность создания международной коалиции для расследования катастрофы.

Следствие обязательно изучит ранее опубликованные в сети видео падения самолета. Эксперты намерены проанализировать запечатленные кадры и выяснить, кто, где и когда их снял.

Украинская команда, работающая в Иране, не подтвердила, что иранские бульдозеры зачищали место катастрофы самолета, о чем ранее сообщали СМИ.

Читай также: США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране Если следствие подтвердит, что самолет был сбит, Украина будет требовать привлечения виновных к ответственности, а также выплаты денежной компенсации.

Если следствие подтвердит, что самолет был сбит, Украина будет требовать привлечения виновных к ответственности, а также выплаты денежной компенсации. Почти часовая задержка вылета самолета, о которой стало известно вчера, связана с выгрузкой лишнего груза.

У всех родных погибших собрали образцы ДНК для идентификации жертв. Сейчас тела находятся в больницах Тегерана.

Напомним, в среду, 8 января, рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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