Крушение Боинга МАУ: Основные тезисы с брифинга главы МИД Пристайко
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Вечером 10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел брифинг, на котором рассказал о ходе расследования причин катастрофы самолета Международных авиалиний Украины близ столицы Ирана и ответил на вопросы журналистов.
Ключевая информация брифинга:
- Украинским специалистам предоставлен доступ к месту крушения, деталям самолета и черным ящикам. Сейчас общими усилиями с иранской стороной эксперты пытаются реконструировать самолет, в ближайшее время должно начаться изучение записей бортовых самописцев.
Читай также: Крушение самолета: появилось новое видеоУкраина пока полностью не исключает ни одну из ранее озвученных версий.
- Сейчас украинский МИД обсуждает с заинтересованными государствами возможность создания международной коалиции для расследования катастрофы.
- Следствие обязательно изучит ранее опубликованные в сети видео падения самолета. Эксперты намерены проанализировать запечатленные кадры и выяснить, кто, где и когда их снял.
- Украинская команда, работающая в Иране, не подтвердила, что иранские бульдозеры зачищали место катастрофы самолета, о чем ранее сообщали СМИ.
Читай также: США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в ИранеЕсли следствие подтвердит, что самолет был сбит, Украина будет требовать привлечения виновных к ответственности, а также выплаты денежной компенсации.
- Почти часовая задержка вылета самолета, о которой стало известно вчера, связана с выгрузкой лишнего груза.
- У всех родных погибших собрали образцы ДНК для идентификации жертв. Сейчас тела находятся в больницах Тегерана.
Напомним, в среду, 8 января, рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
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