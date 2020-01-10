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Авиакатастрофа в Иране: в МИД подтвердили изменение курса самолета

Комментариев: 3
Глава МИД Украины сообщил, что украинский самолет действительно изменил курс после начала аварии.
Самолет МАУ перед падением сменил курс
Самолет МАУ перед падением сменил курс

Самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение. Этот факт на брифинге в пятницу, 11 января, подтвердил министр иностранных дел Украина Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Пристайко также подчеркнул, что все видео и фотографии крушения самолета, которые находятся в открытом доступе, анализируются компетентными органами и приобщены к делу.

Напомним, накануне Иран опубликовал отчет по авиакатастрофе, в котором говорилось, что Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт.

Как сообщалось, самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, МИД Украины, самолет, крушение самолета, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    10.01.2020, 21:09
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Первая ракета взорвалась, не долетев до самолета. Естественно, опытный командир выбрал верное решение . Но он не знал, что сизоносые бармалеи стреляют залпом. Вечная память, вам, братья и сестры.
Letohradek    10.01.2020, 20:36
Оценка:  +4
Letohradek
У НАТО нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру над Ираном.Об этом перед началом экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Letohradek    10.01.2020, 20:30
Оценка:  +4
Letohradek
Самолет "развернула" иранская ракета!
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