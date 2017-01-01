Во Львове с отравлением госпитализировали пять детей
Во Львове пятеро детей из Харькова были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает департамент по вопросам здравоохранения Львовской ОГА.
Отмечается, что дети приехали во Львов в составе группы из 13 человек и 9 января питались в двух учреждениях общественного питания в центре Львова: кафе Перша Гуральня на Площади Рынок и Пузатой хате на Сечевых Стрельцов.
Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести.
Напомним, в декабре на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек.
А в Новояворовске во Львовской области в одном из ресторанов 11 человек отравились во время свадьбы. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтерит.
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