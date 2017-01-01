В СБУ назвали две версии крушения самолета

Иван Баканов заявил, что СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы - попадание ракеты и теракт.

Служба безопасности Украины рассматривает две основные версии крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране. Об этом вечером в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, глава СБУ Иван Баканов заявил, что приоритетными версиями являются попадание ракеты и террористический акт.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса ТОР привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются", - заявил глава СБУ.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что версия террористического акта на борту украинского самолета сейчас также тщательно изучается и анализируется, но рано делать какие-либо выводы.

Он также пообещал сообщить обществу всю объективную и проверенную информацию.

Ранее глава МИД Украины сообщал, что по расследованию авиакатастрофы создадут международную коалицию.

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