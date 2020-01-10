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Канада и Украина заявили о спекуляциях по самолету

Комментариев: 1
Зеленский и Трюдо согласились с необходимостью уменьшения спекуляций по расследованию авиакатастрофы в Иране.
Зеленский и Трюдо заявили о спекуляциях по самолету
Зеленский и Трюдо заявили о спекуляциях по самолету

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны во время разговора согласились, что должно быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.

Также Зеленский и Трюдо согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования.

Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами. Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков".

Ранее глава МИД Украины сообщал, что по расследованию авиакатастрофы создадут международную коалицию.

Попадание ракеты. Позиция Запада по сбитому Боингу

 

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, Канада, Владимир Зеленский, крушение самолета, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0958    10.01.2020, 21:55
Оценка:  -7
ira0958
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