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В Черновцах мужчина пытался сжечь жену и троих детей

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В результате возгорания дома пострадала 16-летняя дочь мужчины. Ее с ожогами госпитализировали.
Мужчина пытался сжечь свою семью
Мужчина пытался сжечь свою семью
Рixabay

В Черновцах задержали 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь свою семью, сообщила пресс-служба полиции в пятницу, 10 января.
 
Отмечается, что в больницу доставлена местная несовершеннолетняя жительница с ожогами, которые она получила в результате возгорания дома.
 
Установлено, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор, после чего 16-летняя дочь пыталась успокоить отца. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. 
 
Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, мужчина облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку.
 
Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления. Однако вскоре его нашли и задержали. 
 
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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Напомним, в августе 2019 года в Киевской области пенсионер поджег себя после конфликта с бывшей женой.

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Теги: Черновцы, полиция, поджог, задержание
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Источник: korrespondent.net

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