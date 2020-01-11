Обострение на Донбассе: 13 обстрелов, трое раненых
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушил режим прекращения огня. Ранены трое украинских военных. Об этом в субботу, 11 января, сообщает пресс-центр ООС.
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Отмечается, что противник примеил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Обстрелы велись:
- неподалеку Марьинки;
- возле Невельського;
- трижды возле населенного пункта Водяное;
- рядом с Новотроицким;
- четыре раза вблизи населенного пункта Орехово;
- неподалеку Луганского;
- в районе населенного пункта Пивденный;
- рядом с Новотошковским сепаратисты выпустили пять мин.
Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военных Объединенных сил получили ранения, - сообщили в ООС.
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С начала текущих суток противник два раза нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы 11 января зафиксированы вблизи с Песками и рядом с Красногоровкой, где из 120-мм минометов были выпущены три мины.
Напомним, на Донбассе трое военных ВСУ пострадали от БПЛА сепаратистов. Трое украинских военных были ранены из-за взрыва беспилотного летательного аппарата боевиков.
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