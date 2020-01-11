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Обострение на Донбассе: 13 обстрелов, трое раненых

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Сепаратисты резко увеличили количество обстрелов позиций ВСУ. Накануне зафиксировали три обстрела, с начала текущих суток - еще два.
За прошедшие сутки в зоне ООС ранены три бойца
За прошедшие сутки в зоне ООС ранены три бойца
ЕРА

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушил режим прекращения огня. Ранены трое украинских военных. Об этом в субботу, 11 января, сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что противник примеил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись:

  • неподалеку Марьинки; 
  • возле Невельського;
  • трижды возле населенного пункта Водяное;
  • рядом с Новотроицким;
  • четыре раза вблизи населенного пункта Орехово;
  • неподалеку Луганского;
  • в районе населенного пункта Пивденный;
  • рядом с Новотошковским сепаратисты выпустили пять мин.

Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военных Объединенных сил получили ранения, - сообщили в ООС.

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С начала текущих суток противник два раза нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы 11 января зафиксированы вблизи с Песками и рядом с Красногоровкой, где из 120-мм минометов были выпущены три мины.

Напомним, на Донбассе трое военных ВСУ пострадали от БПЛА сепаратистов. Трое украинских военных были ранены из-за взрыва беспилотного летательного аппарата боевиков.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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Антибес    11.01.2020, 09:08
Оценка:  -1
Антибес
Жонглирование гранатами без чеки до добра не доводит.
ira0958    11.01.2020, 08:47
Оценка:  +1
ira0958
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ira0958    11.01.2020, 08:47
Оценка:  +1
ira0958
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