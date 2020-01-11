Обострение на Донбассе: ранены трое военных
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушил режим прекращения огня. Ранены трое украинских военных. Об этом в субботу, 11 января, сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что противник примеил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Обстрелы велись неподалеку Марьинки, Невельського, трижды возле населенного пункта Водяное и рядом с Новотроицким. Также зафиксировали четыре обстрела вблизи населенного пункта Орехово, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Пивденный. А рядом с Новотошковским сепаратисты выпустили пять мин.
"Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военных Объединенных сил получили ранения", - сообщили в ООС.
С начала текущих суток противник два раза нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы 11 января зафиксированы вблизи с Песками и рядом с Красногоровкой, где из 120-мм минометов были выпущены три мины.
Напомним, за сутки 9 января, сепаратисты шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.
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