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Под Киевом коп насмерть сбил пешехода

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Мужчина стоял на проезжей части около перехода, где и был сбит. Мужчина умер на месте.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП
kiev.informator.ua

В Борисполе в субботу, 11 января, полицейское авто Renault Doker сбило мужчину. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Информатор.

Отмечается, что ДТП случилось около 07:00 на улице улица Киевский шлях. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода, где его и сбило полицейское авто. За рулем находился сотрудник одного из подразделений полиции.

На месте работают соответствующие службы. Личность погибшего установлена. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области пьяный коп устроил ДТП и скрылся, оставив на месте аварии жену и ребенка.

А в Харькове полицейскиев пострадали в масштабном ДТП. В авто полицейских и медиков влетел нетрезвый водитель на Volkswagen.

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Теги: ДТП, смерть, Борисполь, полицейский, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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