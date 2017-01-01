Итоги 10 января: Версии СБУ и расшифровка "черных ящиков"

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

СБУ назвало две версии авиакатастрофы украинского лайнера в Иране; Эксперты начали расшифровывать черные ящики самолета МАУ: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Нафтогаз увеличил сумму требований к РФ по Крыму

Нафтогаз подаст обновленные иски к России в Третейский суд Гааги по крымским активам, увеличив сумму требований. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд, - сказал он

В СБУ назвали две версии крушения самолета

Служба безопасности Украины рассматривает две основные версии крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Так, глава СБУ Иван Баканов заявил, что приоритетными версиями являются попадание ракеты и террористический акт.

Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса ТОР привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются, - заявил глава СБУ.

Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Ирана уже усилили после ракетного удара по американским базам в Ираке.

Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов, - сказал он.

При этом Трамп не стал рассказывать детали новых санкций, отметив, что соответствующее заявление в ближайшее время будет сделано в Министерстве финансов.

В Иране начали расшифровывать черные ящики

Иранские и украинские эксперты в Тегеране приступили к расшифровке обоих черных ящиков с борта самолета Boeing 737, который потерпел крушение в Иране.

Эксперты работают в лаборатории в аэропорту Мерабад в Тегеране. Задачей исследователей является получение хранимых данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, в том числе последних слов пилота самолета.

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям областных государственных администраций и Национальной полиции усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

Так, глава правительства распорядился принять необходимые меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, а также усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

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