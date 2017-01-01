Дожди и плюсовая температура: синоптики предупредили о капризах зимы

В Украине сегодня будет пасмурно и дождливо.

11 января в Украине ожидаются обильные осадки в виде дождей, местами - со снегом. Температура воздуха остается со знаком плюса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет облачно, на протяжении дня ожидаются обильные дожди, В Ужгороде - дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется до +6 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня ожидаются обильные дожди со снегом. Между тем, на улице +2…+4 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -2.

В южной части страны 11 января ожидается хмурый и дождливый день. На протяжении дня термометр покажет +3…+8 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На протяжении дня ждите осадков в виде обильных дождей. На термометре +3…+5 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня облачно. Ожидаются осадки в виде обильных дождей. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +5 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня кратковременные дожди. Будет облачно на протяжении всего дня. Воздух прогреется в пределах +3…+5 градусов по Цельсию.

Напомним, пожар в Новой Зеландии набирает обороты. Северный остров Новой Зеландии охватил пожар. Огонь продолжает распространятся, уже выгорело 300 га леса.

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