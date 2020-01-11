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На Ровненщине малообеспеченных женщин отправляли в сексуальное рабство

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Двое мужчин подыскивали женщин, оказавшихся в трудных ситуациях, для отправки в Германию для сексуальной эксплуатации.
В Ровно судят двух мужчин за торговлю людьми
В Ровно судят двух мужчин за торговлю людьми
crimerussia.com

В Ровенской области судят местного жителя, который подозревается в торговле людьми. По данным следствия, он подыскивал малообеспеченных женщин, которых потом переправляли в другие страны. Областная прокуратура направила в суд обвинительный акт, сообщает в пятницу, 11 января, пресс-служба ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля по июнь 2019 года 51-летний житель Дубенского района по предварительному сговору с 68-летним сообщником подыскивал на территории Ровно малообеспеченных женщин.

Так, указанные лица завербовали одну из жительниц Ровенской области, с целью сексуальной эксплуатации в Германии. Предварительно злоумышленники оказали ей финансовую помощь для оформления документов и пообещали большие заработки. Вследствие тяжелого материального положения потерпевшая согласилась поехать в Германию.

Позже правоохранители задержали одного из подозреваемых, который с потерпевшей пытался пересечь Государственную границу Украины. Другой обвиняемый добровольно прибыл к следователю, после чего ему было сообщено о подозрении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что от торговли людьми за три года пострадали 49 тысяч украинцев.

Напомним, в аэропорту Борисполь задержали торговца людьми из Азербайджана. Он пытался переправить четырех девушек в Дубаи.

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Теги: Ровненская область, задержание, торговля людьми, сексуальное рабство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ParisMA    11.01.2020, 10:47
Оценка:  0
ParisMA
Вследствие тяжелого материального положения потерпевшая согласилась поехать в Германию.. АХУЕТЬ

а я вследствие Вследствие тяжелого материального положения ИДУ НА РАБОТУ! И Всегда работаю с 16 лет! Киоск, Рынок, Офис и ниччё - зарабатывается! просто с*у*к*а миллион хочет запросто так! ПЛЯТИ!
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