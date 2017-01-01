В Днепре пьяный водитель пытался откупиться от копов баней

Мужчина решил предложить оригинальный вариант взятки.

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В Новокодацком районе Днепра пьяный водитель пытался откупиться от полицейских деньгами и бесплатной баней за умалчивание инцидента с его вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

Ночью совершал хулиганские действия и водил авто с признаками опьянения - за это полицейские остановили мужчину на авто Ford в Новокодацькому районе. Водитель был против составления административных материалов и предложил патрульным 5 тысяч гривен и бесплатно попариться в бане в обмен на замалчивание ситуации, - сказано в сообщении.

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В ответ на заманчивое предложение патрульные вызвали следственно-оперативную группу для фиксации неправомерной выгоды. А гражданина пригласили в Новокодацького отделения полиции.

Нарушитель патрульная полиция Киева

Напомним, под Киевом коп насмерть сбил пешехода. Мужчина стоял на проезжей части около перехода, где и был сбит. Мужчина умер на месте.

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