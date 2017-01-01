Самолет из Польши не приземлился в Запорожье и вернулся назад

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Самолет LOT 747 польской авиакомпании, которые следовал по рейсу "Варшава - Запорожье" не приземлился в месте назначения, вернувшись обратно в Польшу.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса "FlightRadar24".

Карта авиаполетов говорит о том, что лайнер долетел до города Днепр, после чего развернулся и отправился обратно в Польшу.

По мнению авиационного блогера Виталий Трубников, самолет не приземлился в Запорожье из-за неблагоприятных погодных условий. После почти трехчасового полета над Украиной Embraer E195 авиакомпании LOT был вынужден вернуться в Польшу.

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Между тем в пресс-службе запорожского аэропорта изданию "061" рассказали, что решение о приземлении авиалайнера принимает непосредственно капитан воздушного судан. Однако на сайте авиакомпании не указаны причины изменения маршрута.

Напомним, Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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