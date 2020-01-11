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“Переживает трагедию в Иране”: Вакарчука заметили на пляже в Таиланде

Комментариев: 3
Нардеп отправился в отпуск.
Вакарчук в Таиланде
Вакарчук в Таиланде
Власть Украинская

Лидера политической силы “Голос” Святослава Вакачука заметили на популярном пляже Таиланда, куда политик отправился в отпуск.

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Об этом сообщает Телеграм-канал Власть Украинская.

На канале появилось видео, на котором изображен Святослав Вакарчук в воде. Однако, политик и музыкант изображен со спины, его лица не видно. Затем появилось видео, на котором отчетливо видно, что это украинский политик.

Эксклюзив - прямо сейчас лидер партии “Голос” переживает украинскую трагедию в Иране на пляже в Таиланде, - написал автор ролика.

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Позже ситуацию прокомментировал спикер фракции "Голос" Ярема Дух на своей странице в Facebook. Он написал, что Вакарчук находится в официальном отпуске до конца этой недели. Представитель "Голоса" отметил, что отсутствие главы партии не мешает политсиле работать, в том числе по вопросу крушения украинского самолета в Иране.

Напомним, Вакарчук заявил, что у него был “четкий” разговор с Зеленским. Политик рассказал, что побеседовал с президентом.

 

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Теги: Вакарчук, Таиланд, отпуск
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Комментариев (3)
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МаксимУм    11.01.2020, 11:49
Оценка:  +7
МаксимУм
Они же опозиция... петька, Вакарчук и юлька могут ещё 4,5 года гулять...
asfd0    11.01.2020, 11:41
Оценка:  0
asfd0
Та оставьте вы уже в покое этого селюка. Чем реже его рожа мелькает в сми и в раде тем больше пользы для страны.
korvin_ral    11.01.2020, 11:32
Оценка:  -5
korvin_ral
Если у него отпуск. что по вашему ему делать ? От любители "зрады"
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