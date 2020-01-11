“Предполагалось, что это вражеский самолет”: Заявления Ирана из-за сбитого самолета МАУ

Появился текст официального заявления Ирана.

Иран официально признал, что сбил самолет Международных авиалиний Украины, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Появился полный текст официального заявления властей Ирана из-за сбитого украинского Боинга, сообщает Страна.

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“После угроз со стороны президента и военных командующих преступных сил США и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности.

Через несколько часов после ракетных ударов количество военных самолетов американских террористических сил вокруг страны увеличились, и к нам поступали сообщения о возможных воздушных ударах по стратегическим объектам страны. Это вызвало повышенную бдительность в подразделениях ПВО.

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В таких критических условиях рейс "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, был в непосредственной близости от важного военного центра КСИР на небольшой высоте.

Предполагалось, что это вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан”, - сказано в заявлении Ирана.

Напомним, Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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