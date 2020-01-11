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“Предполагалось, что это вражеский самолет”: Заявления Ирана из-за сбитого самолета МАУ

Комментариев: 11
Появился текст официального заявления Ирана.
Фото с места крушения
Фото с места крушения
ЕРА

Иран официально признал, что сбил самолет Международных авиалиний Украины, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 

Появился полный текст официального заявления властей Ирана из-за сбитого украинского Боинга, сообщает Страна.

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“После угроз со стороны президента и военных командующих преступных сил США и учитывая беспрецедентное увеличение воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности.

Через несколько часов после ракетных ударов количество военных самолетов американских террористических сил вокруг страны увеличились, и к нам поступали сообщения о возможных воздушных ударах по стратегическим объектам страны. Это вызвало повышенную бдительность в подразделениях ПВО.

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В таких критических условиях рейс "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, был в непосредственной близости от важного военного центра КСИР на небольшой высоте.

Предполагалось, что это вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан”, - сказано в заявлении Ирана.

Напомним, Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

 

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Теги: Иран, боинг, самолет, крушение
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Комментариев (12)
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fulminate    11.01.2020, 12:17
Оценка:  +3
fulminate
Ну так а почему вы не закрыли гражданский международный аэропорт, если собирались сбивать вражеские самолеты? Куда такой стране ядерное оружие? С аэропорта взлетают гражданские самолеты, а военные этой же страны их сбивают. Это не ошибка одного человека, это рас=пиздяйство на государственном уровне.
Lyonya-Space    11.01.2020, 12:15
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Количество самолётов вокруг страны увеличилось, прям летали как рой пчёл...
И тут, бац: один пробрался невидимкой, а отлетая от столичного аэропорта вдруг стал видимым!...
Graddfeydd    11.01.2020, 12:13
Оценка:  0
Graddfeydd
Сдулись. Признались бы сразу, было бы лучше - весь этот цирк с бульдозерами и отнекиванием выглядел жалко, учитывая обстоятельства.

Честно говоря, то, что ПВОшники дергались, можно понять - их первыми подавляют в случае атаки. Нашим нужно было на земле оставаться до прояснения ситуации.
МаксимУм    11.01.2020, 12:12
Оценка:  -1
МаксимУм
Они как рузьке, все свои самолёты сами посбивают...
SINOBI-LIFE    11.01.2020, 12:12
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Отмазка для дебилов,разница между военным и гражданским самолётом как бездна,технари подтвердят!!!
МаксимУм    11.01.2020, 12:14
Оценка:  0
МаксимУм
Может там пьяный рузький был...
МаксимУм    11.01.2020, 12:16
Оценка:  0
МаксимУм
Смотри, чур.., как надо стрелять! (с).
i-Вес    11.01.2020, 12:14
Оценка:  -4
i-Вес
Расскажи это американцам, сбившим гражданский иранский авиалайнер в 1988 году.
Lyonya-Space    11.01.2020, 12:09
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Песдуны.
i-Вес    11.01.2020, 12:13
Оценка:  -4
i-Вес
Американцы в 1988 году точно так же сбили иранский гражданский авиалайнер А300, приняв его за атакующий истребитель. Только если Иран мужественно почти сразу признал свой косяк - пиндосы ДО СИХ ПОР отказываются хотя бы извинится за убийство полутора сотен гражданских (среди них было 60 детей).
Распятый_мальчик    11.01.2020, 12:20
Оценка:  0
Распятый_мальчик
А чего про 2014 умолчал? Кстати, раша-тв сразу признали, что это попочленцы сбили самолет над Донбасом, только как узнали, что это гражданский, то началось: летчик Волошин, диспетчер Карлос, сам захараст видел, как два укр самолета сбили Боинг, мертвые тела на борту и т.д.
Spiarmint    11.01.2020, 12:08
Оценка:  +1
Spiarmint
Деньги давай это мы знаем
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