Мужчина пришел в гости с боевыми гранатами на Одесчине

Гость пришел "похвастаться" боеприпасами, которые якобы нашел на свалке. Хозяин дома вызвал полицию.

В Одесской области задержан мужчина, пришедший в гости с боевыми гранатами od.npu.gov.ua

Мужчина в Балтском районе Одесской области взял две боевые гранаты и пошел в гости к соседям. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 11 января.

Гранаты Ф-1 и РГО (ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната) принес 31-летний мужчина, но его односельчанин не был впечатлен и вызвал полицию.

"Он решил похвастаться боевыми припасами, которые якобы нашел на свалке, о чем в полицию сообщил хозяин дома", - сообщили в полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции, взрывотехники областного управления НП и представители СБУ.

Полиция изъяла гранаты и направили их на экспертизу. По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в общежитии Одессы взорвали гранату. После алкогольного застолья три человека госпитализированы с осколочными ранениями, один мужчина находится в розыске.

Также сообщалось, что во дворе дома в Донецкой области произошел взрыв. Полиция нашла осколки взорвавшейся гранаты и еще одну, которая не взорвалась. В момент взрыва в доме находился ребенок с отцом.

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