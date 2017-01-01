Баканов: Иран подтвердил первую версию СБУ

Служба безопасности рассматривала две версии крушения украинского самолета: попадание ракеты и теракт на борту.

Признание Ирана сбития украинского самолета в Тегеране подтвердило первую версию расследования, которую рассматривало СБУ. Об этом в субботу, 11 января, заявил глававедомства Иван Баканов, сообщает пресс-центр СБУ.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - заявил Баканов.

Заяление Ирана о вине военных в крушении самолета также прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найдены черные ящики и место хранения части фрагментов самолета", - сообщил премьер.

Также, по его словам, было осуществлено раскладку фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800.

"Собрано ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК формулу направлено нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины", - добавил Гончарук.

"Украина сделает все для раскрытия всех деталей катастрофы и окажет поддержку семьям погибших", - резюмировал он.

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