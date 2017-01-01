Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове взорвали банкомат

Комментариев: 0
Подрывники разнесли внутреннюю отделку в помещении банка, но до денег добраться не смогли.
От взрыва пострадало помещение банка
От взрыва пострадало помещение банка
hk.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 11 января, в Харькове подорвали банкомат Ощадбанка, который находился в помещении банка на проезде Стадионном. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел около четырех утра.

"Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что злоумышленникам не удалось завладеть деньгами, но теперь их разыскивает полиция. Подрывникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

 

Cмотрите фотогалерею: В Харькове взорвали банкомат

 

Напомним, предыдущий раз в Харькове подрывали банкомат 25 декабря. Взрыв производится самодельным взрывным устройством.

Ранее в Днепре задержали из троих мужчин, которых подозревают в подрыве десятка банкоматов в городе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, банкомат, видео, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь