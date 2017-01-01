Подрывники разнесли внутреннюю отделку в помещении банка, но до денег добраться не смогли.

В ночь на субботу, 11 января, в Харькове подорвали банкомат Ощадбанка, который находился в помещении банка на проезде Стадионном. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел около четырех утра.

"Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что злоумышленникам не удалось завладеть деньгами, но теперь их разыскивает полиция. Подрывникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове взорвали банкомат

Напомним, предыдущий раз в Харькове подрывали банкомат 25 декабря. Взрыв производится самодельным взрывным устройством.

Ранее в Днепре задержали из троих мужчин, которых подозревают в подрыве десятка банкоматов в городе.

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