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Водителей предупредили о сложных дорожных условиях

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Дорожники обрабатывают противогололедными материалами покрытие на спусках, подъемах, мостах и путепроводах.
В Киевской области наблюдался снег (архивное фото)
В Киевской области наблюдался снег (архивное фото)
Пресс-служба Мининфраструктуры

Укравтодор предупредил водителей о мокрых дорогах, гололедице и тумане. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили по состоянию на утро субботы, 11 января.

В то же время отмечается, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Так, по состоянию на 6:00 наблюдался местами небольшой снег в Киевской области, местами дождь в Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях, местами в центральных и южных областях туман.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на Яблунецком перевале - местами гололедица, Ужоцком и Вышковском - местами заснеженное.

На дорогах выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Напомним, на субботу синоптики обещали снег с дождем практически на всей территории страны. 

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка в скорой, застрявшей в грязи под Херсоном.

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Теги: дороги, дождь, гололед, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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