Водителей предупредили о сложных дорожных условиях

Дорожники обрабатывают противогололедными материалами покрытие на спусках, подъемах, мостах и путепроводах.

Укравтодор предупредил водителей о мокрых дорогах, гололедице и тумане. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили по состоянию на утро субботы, 11 января.

В то же время отмечается, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Так, по состоянию на 6:00 наблюдался местами небольшой снег в Киевской области, местами дождь в Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях, местами в центральных и южных областях туман.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на Яблунецком перевале - местами гололедица, Ужоцком и Вышковском - местами заснеженное.

На дорогах выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

Напомним, на субботу синоптики обещали снег с дождем практически на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка в скорой, застрявшей в грязи под Херсоном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet