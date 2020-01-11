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Зеленский объяснит ситуацию с авиакатастрофой МАУ

Комментариев: 5
Президент выйдет в прямой эфир и разъяснит всю ситуацию.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Телеграм\Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 января, обратится к украинскому народу в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Видеообращение состоится после консультаций Главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране и международными партнерами. Кроме того, состоится телефонный разговор Зеленского с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор запланирован на 17:00 в субботу.

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Напомним, Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

 

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Теги: Зеленский, МАУ, катастрофа
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Комментариев (5)
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Zэsty    11.01.2020, 13:20
Оценка:  -3
Zэsty
Во Франции ещё расшифровку ящиков не начали,а он разъяснит.
Путин-Xyйло    11.01.2020, 12:34
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Не прошло и пол-года теперь зЁ? - эксперд-разЪяснитель!
Путин-Xyйло    11.01.2020, 12:46
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Где твоё траур, вОвА?!
Из_бана    11.01.2020, 12:33
Оценка:  +3
Из_бана
А что тут разъяснять? Тут и без тебя уже все разъяснили. Расскажи-ка лучше про свою поездку в Оман и почему возвращался через Москву.
Путин-Xyйло    11.01.2020, 12:37
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
1_"Не доверяет" Бениному МАУ;
2_Получать свежие указания;
3_По телефону не лизнешь!
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