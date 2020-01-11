Зеленский объяснит ситуацию с авиакатастрофой МАУ

Президент выйдет в прямой эфир и разъяснит всю ситуацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 января, обратится к украинскому народу в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Видеообращение состоится после консультаций Главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране и международными партнерами. Кроме того, состоится телефонный разговор Зеленского с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор запланирован на 17:00 в субботу.

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Напомним, Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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