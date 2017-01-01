Под Дубно произошло ДТП с четырьмя авто: трое пострадавших

Один автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. По внешним признакам полиция определила, что водитель, спровоцировавший аварию, был сильно пьян.

На трассе Киев-Чоп столкнулись четыре автомобиля, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области в субботу, 11 января.

"Авария произошла сегодня, 11 января, около 4:40 на автодороге Киев-Чоп. Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Dodge, 37-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя автомобилями: Chevrolet Niva под управлением 49-летнего жителя города Харьков, Renault Duster, за рулем которого находился 45-летний житель столицы и автомобилем Renault Trafic, водителем которого являлся 41-летний житель поселка Млинов", - сообщают в полиции.

В результате ДТП травмировались три человека. У водителя автомобиля Dodge медики диагностировали закрытую травму живота и ноги. Его из покореженного авто деблокировали спасатели. По внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У водителя отобрали образцы крови для определения уровня алкоголя.

"Также в ДТП травмировался и пассажир этого же автомобиля: 34-летний житель получил закрытую травму грудной клетки и живота. У водителя Renault диагностировали закрытую травму грудной клетки, живота и перелом ноги. Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Дубенской центральной городской больницы", - передают правоохранители.

Транспортные средства получили механические повреждения и помещены на спецплощадку села Городок Ровенского района.

Напомним, что ранее в Киеве Lexus влетел в автобус, есть пострадавшие. В Lexus ехала семейная пара с ребенком. Они возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай, утверждают СМИ.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель врезался в здание филармонии. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 1,40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в семь раз.

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