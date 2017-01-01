МВД: В Иран отправили ДНК-образцы родных погибших
Украина ожидаем от иранской стороны идентификации тел погибших украинцев и возвращение их в Киев.
Украинские правоохранители передали в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших при крушении самолета МАУ для их идентификации. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 января.
"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что электронная ДНК-формула утром была направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.
Как сообщалось, сегодня утром иранские власти признали, что самолет был сбит военными.
Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент