МВД: В Иран отправили ДНК-образцы родных погибших

Украина ожидаем от иранской стороны идентификации тел погибших украинцев и возвращение их в Киев.

Украинские правоохранители передали в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших при крушении самолета МАУ для их идентификации. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 января.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что электронная ДНК-формула утром была направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных , а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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