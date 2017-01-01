Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского показали отверстия на сбитом самолете

Комментариев: 0
Сегодня президент Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с авиакатастрофой.
У Зеленского показали отверстия на сбитом самолете
Офис президента
Офис президента опубликовал фотографии обломков сбитого в Иране украинского самолета, сделанные украинскими специалистами.
 
"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.
 
 
Также в ОП сообщили, что в субботу, 11 января, президент Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с авиакатастрофой.
 
"Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, которая запланирована на 17:00 в субботу", - уточнили в Офисе Зеленского.
 
Как сообщалось, сегодня утром иранские власти признали, что самолет был сбит военными
 
Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.
 
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, фото, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь