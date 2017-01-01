У Зеленского показали отверстия на сбитом самолете

Сегодня президент Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с авиакатастрофой.

Офис президента опубликовал фотографии обломков сбитого в Иране украинского самолета, сделанные украинскими специалистами.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.

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Также в ОП сообщили, что в субботу, 11 января, президент Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с авиакатастрофой.

"Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, которая запланирована на 17:00 в субботу", - уточнили в Офисе Зеленского.

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