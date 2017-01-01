“Есть на кого положиться”: Зеленский поблагодарил экспертов за работу в Иране

Президент отметил, что расследование авиакатастрофы в Иране было исполнено оперативно и профессионально.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу экспертной группы и компетентных органов, которые профессионально и оперативно расследовали причины авиакатастрофы с участием самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры, - сказано в сообщении.

В корпусе самолета нашли отверстия Офис Президента

Данные исследования Офис Президента

Самолет атаковали Офис Президента

Часть самолета Офис Президента

Паспорт одного из погибших Офис Президента

Отверствие от атаки Офис Президента

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Сам Владимир Зеленский на своем Телеграм-канале отметил, что эксперты работали круглосуточно, чтоб не упустить важных доказательств этой страшной трагедии. Он заявил, что трагедия в Тегеране показала, что Украине есть на кого положиться.

Высокий профессионализм, оперативность и преданность. В страшной трагедии в Тегеране Украина показала, что ей есть на кого положиться. И оперативный штаб при СНБО в целом, и группа в Иране в частности работали круглосуточно и тщательно. Им оказывали всю необходимую информацию. Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования. Вечная память погибшим.

Напомним, появилось заявления Ирана из-за сбитого самолета МАУ. Появился текст официального заявления Ирана.

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