Полицейский наладил наркобизнес на Буковине

Следователя полиции задержали на окраине Черновцов во время сбыта очередной "дозы" амфетамина.

В Черновицкой области следователь полиции вместе с другими правоохранителями организовал бизнес по торговле наркотиками – амфетамином и каннабисом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

"Служба безопасности Украины блокировала на Буковине деятельность группы лиц, которые наладили незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ. Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес следователь полиции", – говорится в сообщении.

Он реализовывал амфетамин и каннабис среди жителей региона. К этой деятельности злоумышленник привлек также других правоохранителей.

Следователя задержали на окраине Черновцов во время сбыта очередной "дозы" амфетамина местному жителю.

В рамках уголовного производства, открытого по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч.2 ст.307 УК Украины), решается вопрос об уведомлении правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия в отношении других лиц, причастных к преступлению.

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Накануне в Павлограде Днепропетровской области задержали двух военных и одного гражданского по подозрению в сбыте наркотиков. У них изъяли более 200 тысяч гривен.

Также сообщалось о сотруднике СБУ, который продавал марихуану жителям Донецкой области.

В Украину ввозили вещества для изготовления психотропов – СБУ

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