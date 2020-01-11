КСИР признался в атаке на самолет МАУ: командир хочет умереть
Корпус стражей исламской революции, который является элитным военным формированием Ирана, взял на себя ответственность за атаку на украинский самолет МАУ, в результате чего погибли 176 человек.
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Об этом сообщает ISNA.
Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил о желании умереть, когда узнал о трагедии с участием пассажирского авиалайнера МАУ.
Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии, - сказал генерал.
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К слову, не только КСИР, но и лично генерал Хаджизаде полностью взял на себя вину за трагедию с украинским Боингом.
Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит, - сказал Хаджизаде.
Напомним, у Зеленского показали отверстия на сбитом самолете. Сегодня президент Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с авиакатастрофой.
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