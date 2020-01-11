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КСИР признался в атаке на самолет МАУ: командир хочет умереть

Комментариев: 5
Генерал Ирана заявил о желании умереть.
Фото с места катастрофы
Фото с места катастрофы
Офіс президента

Корпус стражей исламской революции, который является элитным военным формированием Ирана, взял на себя ответственность за атаку на украинский самолет МАУ, в результате чего погибли 176 человек.

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Об этом сообщает ISNA.

Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил о желании умереть, когда узнал о трагедии с участием пассажирского авиалайнера МАУ.

Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии, - сказал генерал.

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К слову, не только КСИР, но и лично генерал Хаджизаде полностью взял на себя вину за трагедию с украинским Боингом. 

Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит, - сказал Хаджизаде.

Напомним, у Зеленского показали отверстия на сбитом самолете. Сегодня президент Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с авиакатастрофой.

 

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Теги: Зеленский, генерал, КСИР, атака на боинг, МАУ
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Комментариев (5)
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fulminate    11.01.2020, 14:38
Оценка:  +8
fulminate
Самолет сбили 8 января. А сегодня уже 11. Все же попахивает говнецом со стороны Ирана. Пишут что следы пытались скрыть. Сказалась дружба с россией. С кем поведешься, от того и наберешься. Тем в собственном вранье и го=вне жить уже стало нормой...
Колишній-східняк    11.01.2020, 14:05
Оценка:  +14
Колишній-східняк
А главнокомандующий вооруженных сил россии не хотел умереть, когда малайзийский Боинг сбили на Донбассе?
PomoikaZE    11.01.2020, 14:19
Оценка:  +9
PomoikaZE
Такие заявления делают люди, которые имеют понятие о ЧЕСТИ. А откуда такие понятия у расейских генералов???
Колишній-східняк    11.01.2020, 14:21
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Почему генералов? Речь идёт, насколько я понимаю, о полковнике.
СтальнаяКрыса    11.01.2020, 14:27
Оценка:  +6
СтальнаяКрыса
А хорошо бы.
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