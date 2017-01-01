В ГСЧС рассказали о спасении трех туристок в Карпатах

Три девушки-лыжницы из разных регионов Украины получили травмы и были спущены спасателями к подножию горы.

На лыжных трассах горы Тростян во Львовской области трое лыжников получили травмы. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Так, туристка из Хмельницкой области во время катания получила травму левой ноги. Туристка из Днепропетровской области рождения травмировала руку (ключицу).

А у туристки из Глобино (Полтавская область) случился сердечный приступ (гипотония).

Сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам для оказания дальнейшей помощи.

Также в ведомстве сообщили, что с начала 2020 года львовские спасатели оказали помощь 18 травмированным туристам-лыжникам.

Ранее спасатели сообщали, что нашли потерявшихся в Карпатах туристов. Отмечалось, что двое туристов из Киева заблудились при сходе с горы Говерла в Карпатах.

Напомним, что ранее в Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов. Группа туристов заблудились на горе Секул. Спасатели также оказали помощь пострадавшим лыжникам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet