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В ГСЧС рассказали о спасении трех туристок в Карпатах

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Три девушки-лыжницы из разных регионов Украины получили травмы и были спущены спасателями к подножию горы.
Спасатели помогли трем лыжницам (архивное фото)
Спасатели помогли трем лыжницам (архивное фото)
facebook.com/DsnsZakarpattya

На лыжных трассах горы Тростян во Львовской области трое лыжников получили травмы. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Так, туристка из Хмельницкой области во время катания получила травму левой ноги. Туристка из Днепропетровской области рождения травмировала руку (ключицу).

А у туристки из Глобино (Полтавская область) случился сердечный приступ (гипотония).

Сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам для оказания дальнейшей помощи.

Также в ведомстве сообщили, что с начала 2020 года львовские спасатели оказали помощь 18 травмированным туристам-лыжникам.

Ранее спасатели сообщали, что нашли потерявшихся в Карпатах туристов. Отмечалось, что двое туристов из Киева заблудились при сходе с горы Говерла в Карпатах.

Напомним, что ранее в Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов. Группа туристов заблудились на горе Секул. Спасатели также оказали помощь пострадавшим лыжникам.

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Теги: туристы, Карпаты, спасатель, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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