Закон о СМИ вводит жесткую цензуру интернета - ассоциация

Ряд положений законопроекта несоответствуют законам и международным обязательствам Украины, говорят в ИнАУ.

Закон может ограничить деятельность не только СМИ, но и интернет-провайдеров Getty Images

Интернет ассоциация Украины обратилась к Верховной Раде с призывом доработать проект закона о СМИ (№ 2693 от 27.12.2019), поскольку его нынешняя редакция вводит жесткую цензуру в Интернете. Об этом говорится в заявлении Исполнительного директора ИнАУ Владимира Куковского.

Отмечается, что соответствующее письмо направили руководителям ряда парламентских комитетов. Письмо содержит подробный анализ проекта закона о медиа.

Как отмечается, этот законопроект среди прочего предлагает ряд новаций в области регулирования электронных коммуникаций, в частности:

фактическое признание операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет, средствами массовой информации и субъектами в сфере медиа, а затем, их деятельность будет подлежать регулированию этим законом;

на операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернет, предлагается возложить обязательства ограничения доступа к сайту, которые технически не могут быть выполнены, ведь корректное ограничение доступа к сайту может быть на уровне владельца сайта или хостинга (датацентра);

полномочия Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания предлагается распространить на сферу электронных коммуникаций, что противоречит Соглашению об ассоциации и другим директивы ЕС в сфере электронных коммуникаций, предполагающих, что регулирование осуществляет отдельный независимый национальный регулятор в сфере электронных коммуникаций (в Украине - НКРСИ);

на провайдеров аудиовизуальных сервисов возлагается обязательство вести учет пользователей медиа-сервисов и отчитываться об этой информации Нацсовету через электронный кабинет;

предлагаемый перечень ограничений относительно содержания информации, распространение которой запрещается, нечеткий и создает коррупционные предпосылки для субъективных трактовок представителями Нацсовета при применении санкций и штрафов к субъектам хозяйствования;

предлагается осуществлять отдельную платную регистрацию в Нацсовете всех сервисов с использованием услуг поставщика электронных коммуникационных услуг предоставляемых через Интернет, что фактически означает сплошной учет и цензуру деятельности субъектов в сфере телекоммуникаций.

"Эти и целый ряд других противоречивых и несоответствующих законам и международным обязательствам Украины новаций законопроекта №2693 несут существенные угрозы не только сфере медиа, но и сфере электронных коммуникаций Украины", - гооврится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ.

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