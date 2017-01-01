ОБСЕ: Сепаратисты перебросили в Дебальцево танки

В миссии заявили об увеличении количества нарушений режима тишины. В частности, наблюдатели заметили семь танков сепаратистов, которые двигались в сторону Дебальцево.

Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала семь танков на грузовом поезде, направлявшемся в направлении Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии в пятницу, 11 января.

По информации миссии, вооружение размещено с нарушением линий отвода во временно неподконтрольных правительству Украины районах.

В Донецкой области по состоянию на 10 января миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а также зафиксировала больше взрывов (около 70), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 30 взрывов).

Миссия ОБСЕ сообщает, что большинство нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, отмечалось в районах к северу и северо-северо-востоку от Широкино (100 км к югу от Донецка).

Напомним, что ранее в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Также сообщалось, что на Донбассе ранены трое военных. Сепаратисты резко увеличили количество обстрелов позиций ВСУ. Накануне зафиксировали три обстрела, с начала текущих суток - еще два.

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