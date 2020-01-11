В Кременчуге применили слезоточивый газ против водителя

Полицейские причинили физическую боль и моральные страдания водителю, утверждает следствие.

Офис Генерального прокурора поручил прокуратуре Полтавской области проверить информацию о противоправных действиях полиции в Кременчуге при задержании водителя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в субботу, 11 января.

"По версии следствия, 6 января при задержании гражданина сотрудники патрульной полиции в городе Кременчуг применили физическую силу, причинили физическую боль и моральные страдания водителю, противоправно применяя специальные средства – наручники, средства слезоточивого действия", – говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождается насилием (ч.2 ст.365 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве.

Напомним, что ранее под Киевом полицейскому пробили отверткой лицо. В результате нападения полицейский получил пробитую щеку, травму языка и выбитый зуб. Открыто уголовное дело.

Также сообщалось, что на Закарпатье пьяный напал с ножом на полицейского. Полицейскому пришлось совершить предупредительный выстрел в воздух, чтобы угомонить неадеквата.

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