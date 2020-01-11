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“У него было 5 секунд на решение”: В Иране рассказали детали атаки на самолет МАУ

Комментариев: 2
Оператор не смог связаться с командованием и выпустил ракету по боингу .
Генерал Амир-Али Хаджизаде
Генерал Амир-Али Хаджизаде
irna.ir

Иран признал, что причиной крушения самолета МАУ, в результате чего погибло 176 человек, стала атака военных страны, которые приняли пассажирский авиалайнер за крылатую ракету.

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Об этом изданию IRNA сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, генерал Амир-Али Хаджизаде.

Генерал рассказал детали атаки иранских военных на украинский самолет. По его словам, у наводчика ракеты было 5 секунд для принятия решения и он ошибся.

Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться (с командующим, - ред.). У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели, - сказал генерал.

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Напомним, КСИР признался в атаке на самолет МАУ: командир хочет умереть. Генерал Ирана заявил о желании умереть.

 

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Теги: Иран, самолет, МАУ, генерал
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Комментариев (2)
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Zэsty    11.01.2020, 15:12
Оценка:  0
Zэsty
Самолёт же не первый раз там летел?И кто его туда направил-над военными? И где система свой-чужой?
Kostos    11.01.2020, 15:16
Оценка:  0
Kostos
Мэм, на гражданских нет такой системы.
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