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Причин отменять рейс сбитого лайнера не было, - президент МАУ

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В МАУ рассказали детали трагедии.
Евгений Дыхне
Евгений Дыхне
скриншот из видео

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины" не отменила рейс из столицы Ирана Тегерана в Киев из-за отсутствия информации о наличии угрозы с иранской стороны. 

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Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге а аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".

На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено, - сказал президент МАУ.

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Более того, вице-президент МАУ по летной части заявил, что экипаж сбитого иранскими военными Boeing действовал согласно инструкциях диспетчера.

Напомним, КСИР признался в атаке на самолет МАУ: командир хочет умереть. Генерал Ирана заявил о желании умереть.

 

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Теги: МАУ, самолет, крушение, катастрофа
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