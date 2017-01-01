Причин отменять рейс сбитого лайнера не было, - президент МАУ

В МАУ рассказали детали трагедии.

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины" не отменила рейс из столицы Ирана Тегерана в Киев из-за отсутствия информации о наличии угрозы с иранской стороны.

Читай также: “Есть на кого положиться”: Зеленский поблагодарил экспертов за работу в Иране

Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге а аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".

На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено, - сказал президент МАУ.

Читай также: Иранский посол извинился за отрицание сбивания самолета

Более того, вице-президент МАУ по летной части заявил, что экипаж сбитого иранскими военными Boeing действовал согласно инструкциях диспетчера.

Напомним, КСИР признался в атаке на самолет МАУ: командир хочет умереть. Генерал Ирана заявил о желании умереть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.