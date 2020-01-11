Зеленский обсудил сбитый самолет с лидером Ирана

Главы государств говорили об обстоятельствах крушения самолета, после того как Иран признал, что по ошибке сбил украинский лайнер.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Ирана Хасаном Роухани. Главы государств говорили об украинском Boeing, который был сбит иранскими военными. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB в субботу, 11 января.

Главной темой стали обстоятельства крушение в Тегеране украинского самолета.

Напомним, что ранее КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Ранее иранские военные признали, что ошибочно сбили украинский пассажирский авиалайнер.

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных , а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet