Дело Шеремета: в СБУ отрицают слова Авакова об удерживании материалов

В Службе безопасности заявили, что передали видео с камер наблюдения в Нацполицию, что ранее отрицал глава МВД.

В СБУ возражают на слова главы МВД Арсена Авакова относительно того, что полиции якобы не передали записи четырех камер видеонаблюдения, касающиеся дела Шеремета. Об этом говорится в ответе пресс-центра СБУ на запрос Следствия.Инфо, который был обнародован в субботу, 11 января.

Так, в Службе безопасности Украины заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства Павла Шеремета камер наблюдения были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением.

"Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без внесения никаких изменений в конфигурацию и объем материалов", - говорится в ответе.

Напомним, в декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления. По его словам, сразу после преступления эти видео работники полиции собирали вместе со служащими СБУ.

Аваков также заявил, что этот факт является предметом отдельного расследования.

Напомним, Аваков также заявлял, что для расследования дела Шеремета нужна помощь СБУ и разведки.

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