В МАУ рассказали о переговорах пилота с аэропортом

Глава украинской авиакомпании отрицает слова иранской стороны о том, что самолет перед крушением не выходил на связь.

В руководстве МАУ рассказали о переговорах пилота с аэропортом скриншот

Пилот сбитого самолета МАУ вел диалог с диспетчером аэропорта Тегерана до самого момента катастрофы. Об этом на брифинге в субботу, 11 января, заявил президент МАУ Евгений Дыхнэ. Брифинг транслировал телеканал Громадське.

"Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования", - сказал Дыхнэ.

Он также выразив убеждение, что вскоре эта информация будет доступна документально.

Глава МАУ таким образом опроверг информацию иранской стороны о том, что экипаж украинского боинга не выходил на связь с диспетчером после вылета из аэропорта Тегерана.

"После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера", - подчеркнул Дыхне и добавил, что подобные факты "сложно скрыть".

По словам директора компании, у наземных служб "остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий".

В свою очередь вице-президент МАУ Игорь Сосновский подчеркнул, что украинский борт не совершал никаких отклонений от маршрута, как это сегодня заявили иранские военные.

"Никаких отклонений от маршрута, о которых кто-то хочет намекнуть, не было", - сказал Сосновский.

Как сообщалось, сегодня КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Сообщалось, что система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету.

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