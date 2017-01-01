В Черкассах чиновников горсовета подозревают в миллионных хищениях

Представители горсовета заключили соглашение со строительной компанией на текущий ремонт улично-дорожной сети общей стоимостью более 18,5 млн гривен.

Сотрудники СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета и коммерсантов, незаконно получивших 1,6 млн гривен при ремонте улиц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

Оперативники установила, что организовали сделку четыре должностные лица горсовета, среди которых руководство одного из департаментов, владелец и директор коммерческой структуры.

Представители горсовета заключили соглашение со строительной компанией на текущий ремонт улично-дорожной сети города общей стоимостью более 18,5 млн гривен. Но деньги были перечислены на специально созданные фирмы-конверты. Затем злоумышленники перевели бюджетные средства в наличные, избежав таким образом уплаты налогов.

По оценкам экспертов, через реализацию этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб почти 1,6 млн гриве.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц было изъято черную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Открыто уголовное дело по статьям о совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, а также злоупотребление властью и служебным положением (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины). Пяти участникам преступной группировки сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения

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