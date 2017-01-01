В МАУ прокомментировали вопрос о компенсациях

На данный момент авиакомпания находится в юридическом процессе, связанным с урегулированием последствий катастрофы.

Авиакомпания МАУ выплатит все страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров сбитого в Тгеране самолета согласно международным правилам. Об этом на пресс-конференции в субботу, 11 января, сообщил президент МАУ Евгений Дыхне.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются", - заявил Дыхне.

Он также отметил, что МАУ поддерживает позицию президента Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

Глава компании отметил, что МАУ сейчас находится в юридическом процессе, связанным с урегулированием последствий катастрофы.

"К сожалению, я не могу сейчас давать комментарии, связанные с ожиданиями по компенсациям, по страховым выплатам. Мы работаем со семью юрисдикциями. Вопросы по результатам всех процессуальных и юридических действий будут освещаться по порядку. Сейчас ничего по этому поводу, извините, сказать не смогу", - отметил Дыхне.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет . Также он пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

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