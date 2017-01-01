МАУ объяснили, почему не отменили рейс из Тегерана

Авиакомпания заявила, что рейсы выполняли по соглашению Украины и Ирана, а в день трагедии иранские власти не давали предупреждения о потенциальной опасности перелетов.

В МАУ рассказали, почему авиакомпания осуществляла полеты в Тегеран

Авиакомпания МАУ одобрила рейс из Тегерана, потому что иранские власти не предупреждали о возможных угрозах. Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне во время пресс-конференции в субботу, 11 января.

"На момент вылета из аэропорта Борисполь никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта в Тегеране также информации не было и никаких решений со стороны ответственных администраций нам не было доведено", - утверждает Дыхне.

По словам Дыхне, аэропорт в Тегеране работал в штатном режиме. В ночь трагедии происходили вылеты самолетов как до, так и после крушения. Никто из пилотов и представителей компании о каких-либо угрозах не предупреждал, хотя местные власти обязаны были закрыть аэропорт, заявил представитель МАУ.

"Откройте Flight Radar, там видно, что воздушное пространство над Тегераном открыто. Туда летают сейчас все авиакомпании, которые летали. Это не индивидуальные решения. Есть международная практика процедуры определения. В первую очередь, определяет страна, регулирующая воздушное пространство", - сказал Дыхне.

В МАУ заявляют, что выполнение полетов гражданскими воздушными судами выполняется на основании разрешения двух стран - в данном случае Украины и Ирана.

Дыхне поставил в пример полеты во время конфликта между Индией и Пакистаном.

"Когда происходили события между Индией и Пакистаном, пакистанская администрация авиационного транспорта выдала ноты о прекращении полетов в их воздушном пространстве. И все авиакомпании мира выполняют эти требования. Есть утвержденные международные нормы поведения в области гражданской авиации, как действует авиакомпания", - отметил он.

Как сообщалось, сегодня КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Система ПВО якобы приняла украинский самолет за крылатую ракету.

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