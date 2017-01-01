На Волыни бывший коп лишился ювелирных изделий на 3 млн – СМИ

Владелец ювелирных магазинов выехал на внедорожнике со двора и оставил его заведенным, а сам пошел запирать гараж. В этот момент машину угнали.

Полиция обнаружила автомобиль, но о судьбе ювелирных изделий не сообщается Патрульная полиция

Утром в субботу во Владимире-Волынском неизвестный угнал автомобиль, в котором находились ювелирные изделия на 3 млн гривен. Об этом сообщает местное издание Владимир.Медиа 11 января.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Басараб. Мужчина, бывший полицейский, который является владельцем ювелирных магазинов в Шацке и Горохове, выехал на внедорожнике со двора и оставил его заведенным, а сам пошел запирать гараж. В салоне находились ювелирные изделия, ориентировочная стоимость которых – 3 млн гривен.

"Воспользовавшись моментом, неизвестный сел за руль и на большой скорости двинулась с места. В 9.20 автомобиль обнаружили возле церкви в селе Верба", – говорится в сообщении.

Агентству Волынские Новости подтвердили в полиции факт угона автомобиля Toyota Land Cruiser. Открыто уголовное производство по статье о незаконном завладении транспортным средством (ст.289 УК Украины).

Ранее в Тернопольской области ограбили ювелирный магазин в городе Хоростков. Грабители вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи.

Такжев Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин на улице Драйзера в Деснянском районе. При отсутствии охранника, он разбил две витрины и забрал ювелирные украшения.

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