МАУ: Большинство тел погибших похоронят в Иране

В компании не знают, когда тела погибших в авиакатастрофе украинцев смогут вернуть на родину.

Большинство тел погибших при крушении самолета в Тегеране будет похоронено в Иране, сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту Борисполь в субботу, 11 января.

Он отметил, что авиакомпания обязалась доставить тела погибших их семьям по месту проживания после того, как иранская сторона позволит привезти их на родину.

"Если иранская сторона будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать", - сообщил Дыхне.

Он также отметил, что тела погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране.

"У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее", - заявил Дыхне.

По его словам, большинство тел будет передано земле в Иране, поскольку, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находилось на борту самолета, преимущественно это были люди иранского происхождения и их родственники проживают в Иране.

"Министерство иностранных дел Украины плотно и постоянного занимается вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез украинскую комиссию", - отметил президент МАУ.

Однако Дыхне уточнил, что у него нет информации, как много времени понадобится на подобные действия.

В ходе брифинга Дыхне также рассказал о переговорах экипажа самолета с авиадиспетчером и ответил на вопрос о компенсациях.

Как известно, на борту самолета было 11 граждан Украины: 9 членов экипажа и два пассажира. Всего в аварии погибло 176 человек.

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