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Появилось видео ракетной атаки Ирана по самолету МАУ

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Иранские СМИ распространяют видео вероятной атаки на самолет МАУ.
Появилось видео атаки на самолет МАУ
Появилось видео атаки на самолет МАУ
скриншот из видео

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Многие иранские СМИ начали распространять видео, на котором якобы запечатлен момент ракетной атаки КСИР по пассажирскому авиалайнеру МАУ.

Такой ролик появился на странице Iran News Wire в Twitter.

Видео показывает запуск ракеты режима Ирана против украинского коммерческого авиалайнера рейса # PT752, в результате которого погибли 176 человек. Человек, который опубликовал видео, сказал, что он не выступал с этой записью раньше из-за страха перед органами безопасности режима, - сказано в описании к видео.

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Касательно ролика, на нем изображен старт ракеты и яркую вспышку. Официального подтверждения тому, что эта ракета летела в украинский боинг пока нет.

Напомним, в Иране рассказали детали атаки на самолет МАУ. Оператор не смог связаться с командованием и выпустил ракету по боингу.

 

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Теги: видео, ракета, видео, атака, самолет МАУ
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