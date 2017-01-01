Появилось видео ракетной атаки Ирана по самолету МАУ

Иранские СМИ распространяют видео вероятной атаки на самолет МАУ.

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Многие иранские СМИ начали распространять видео, на котором якобы запечатлен момент ракетной атаки КСИР по пассажирскому авиалайнеру МАУ.

Такой ролик появился на странице Iran News Wire в Twitter.

Видео показывает запуск ракеты режима Ирана против украинского коммерческого авиалайнера рейса # PT752, в результате которого погибли 176 человек. Человек, который опубликовал видео, сказал, что он не выступал с этой записью раньше из-за страха перед органами безопасности режима, - сказано в описании к видео.

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Касательно ролика, на нем изображен старт ракеты и яркую вспышку. Официального подтверждения тому, что эта ракета летела в украинский боинг пока нет.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU — Iran News Wire (@IranNW) 11 січня 2020 р.

Напомним, в Иране рассказали детали атаки на самолет МАУ. Оператор не смог связаться с командованием и выпустил ракету по боингу.

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