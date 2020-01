Появилось видео ракетной атаки Ирана по самолету МАУ

Читай также: КСИР признался в атаке на самолет МАУ: командир хочет умереть

Многие иранские СМИ начали распространять видео, на котором якобы запечатлен момент ракетной атаки КСИР по пассажирскому авиалайнеру МАУ.

Такой ролик появился на странице Iran News Wire в Twitter.

Касательно ролика, на нем изображен старт ракеты и яркую вспышку. Официального подтверждения тому, что эта ракета летела в украинский боинг пока нет.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU