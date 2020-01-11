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Заманивала в секс-ловушку: под Киевом арестовали 25-летнюю сутенершу

Комментариев: 1
Девушка вербовала украинок в секс-рабство.
Девушкам предлагали работу моделями
Девушкам предлагали работу моделями
kv.npu.gov.ua

В Киевской области сотрудники Нацполиции задержали 25-летнюю подозреваемую в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за границей. Девушек заманивали предложениями работы "моделью с высоким заработком".

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Девушка вербовала привлекательных украинок в страны Европы и Азии.

Копы выяснили, что 25-летняя жительница города Сумы организовала преступную банду, которая занималась вербовкой девушек в сексуальное рабство. Преступники предлагали девушкам работу в модельном бизнесе за границей. Впрочем, некоторым девушкам такие условия показались подозрительными, и они обратились в полицию.

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В Квартире и автомобиле подозреваемой провели обыски. Были изъяты вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны с записями и видеоматериалами, записные книжки, банковские карты.

Банду арестовали
Банду арестовали
kv.npu.gov.ua

Продолжается проверка. Копы возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Проведены обыски
Проведены обыски
kv.npu.gov.ua

Напомним, на Ровненщине малообеспеченных женщин отправляли в сексуальное рабство. Двое мужчин подыскивали женщин, оказавшихся в трудных ситуациях, для отправки в Германию для сексуальной эксплуатации.

 

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Теги: полиция, сутенерша, сексуальное рабство
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Комментариев (1)
alex-zol    11.01.2020, 16:45
Оценка:  0
alex-zol
всех рагулих вывезла?
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