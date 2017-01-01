Укрзализныця предупредила о задержке поездов из-за аварии

Для ликвидации последствий аварии задействован восстановительный поезд. Обстоятельства инцидента выясняются.

Травмированных и пострадавших в результате инцидента нет Спутник

В районе железнодорожной станции Счастливая в Кировоградской области произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Из-за этого задерживаются некоторые поезда, сообщает Укрзализныця в субботу, 11 января.

"Сегодня в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Травмированных и пострадавших нет. Для ликвидации последствий аварии задействованы восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Из-за столкновения задерживаются такие поезда: №738 Запорожье – Киев на 29 минут №243 Днепр – Ивано-Франковск – на 1 час 4 минуты, №732 Киев – Запорожье – на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут).

Ранее в городе Глухов в Сумской области поезд протаранил грузовик на переезде. Пострадали двое человек, их госпитализировали с места аварии.

Тела троих людей нашли возле железной дороги в Запорожской области

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