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Макрон приедет в Украину - Офис президента

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Французский президент принял приглашение посетить Украину, но когда именно не сообщается.
Макрон приедет в Украину - Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину по приглашению главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает Офис президента в субботу, 11 января.

"Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Зеленский и Макрон договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке черных ящиков сбитого в Иране украинского самолета.

Также в Офисе президента анонсировали трехсторонний телефонный разговор по Донбассу, в котором кроме Зеленского и Макрона примет участие канцлер Германии Ангела Меркель.

 

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Теги: Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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