Макрон приедет в Украину - Офис президента
Французский президент принял приглашение посетить Украину, но когда именно не сообщается.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину по приглашению главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает Офис президента в субботу, 11 января.
"Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Зеленский и Макрон договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке черных ящиков сбитого в Иране украинского самолета.
Также в Офисе президента анонсировали трехсторонний телефонный разговор по Донбассу, в котором кроме Зеленского и Макрона примет участие канцлер Германии Ангела Меркель.
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